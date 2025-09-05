I voti al calciomercato estivo del noto giornalista Tancredi Palmeri: ecco il suo giudizio sul mercato dell’Inter

Alessandro Cosattini Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 18:57)

I voti al calciomercato del noto giornalista Tancredi Palmeri. Ecco il suo giudizio sul mercato dell’Inter, ora allenata da Cristian Chivu. Queste le parole di Palmeri su YouTube:

“Farà molto discutere, Inter voto 6. È migliorata? Di poco, capisco le operazioni di ringiovanimento e hanno messo cinque acquisti tra 21 e 23 anni oltre a Pio Esposito, però al momento Pio e Sucic sono le uniche certezze. Luis Henrique, Diouf e Bonny: è tutto da vedere che rendano secondo quanto speso. Il loro rendimento farà eventualmente alzare questo voto 6.

Akanji-Pavard, il livello medio della squadra non si alza, anzi. Devi sperare che Akanji sia al livello di Pavard. Si capisce dal punto di vista tattico, poi lo affronteremo tatticamente, serviva un terzo più di marcatura che di spinta e si è visto anche con l’Udinese, anche se il problema non può essere solo Bisseck che viene lasciato all’uomo che lo punta.

Alla fine dico 6. Si è migliorata di poco, ma le va riconosciuto che ha mantenuto tutta la rosa. Due mesi fa l’Inter era seduta su una bomba che sembrava a orologeria. Sembrava dovesse andare via Thuram, Dumfries via, Calhanoglu via e invece è riuscita a trattenerli. Poi vedremo se è stata una buona pensata tenere Calha, ma l’offerta da 30 milioni - che è il valore minimo, ma ne vale anche 35 - non è arrivata. Cosa fai, lo dai via gratis? Ma non esiste, non esageriamo”.