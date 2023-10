Italia, la probabile formazione contro Malta: Frattesi sicuro del posto. E con l’Inghilterra…

"Inghilterra Per l’Inghilterra è presto, dipende dal risultato di Malta e dalla risposta fisica dei giocatori, ma l’obiettivo è schierare la formazione migliore. Con Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Dimarco esterni, Acerbi e uno tra Scalvini e Bastoni centrali. La mediana potrebbe essere Frattesi-Locatelli-Barella, eccellente con l’Ucraina. Davanti, con Scamacca e Chiesa, ieri l’ancora unico a non allenarsi col gruppo, si candidano Berardi, Kean, Orsolini, Zaccagni. Soltanto dopo si programmerà novembre, tra Macedonia (a Roma) e Ucraina (Leverkusen la sede)".