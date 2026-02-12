L'Italia, che si trovava in seconda fascia, è stata inserita nel Gruppo 1 di Lega A insieme con Francia, Belgio e Turchia. Sempre per la Lega A, il gruppo 2 comprende Germania, Olanda, Serbia, Grecia, il gruppo 3 Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia, il gruppo 4, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles.
Italia, girone di ferro in Nations League: pescate Francia, Belgio e Turchia. Le date
La prima giornata del torneo è il programma il 24-26 settembre prossimo. Le sei partite del primo turno saranno distribuite in due sole fasce orarie, con quattro partite tra il 24 settembre e il 6 ottobre e le due finali tra il 12 e il 17 novembre. I quarti di finale, riservati alle prime due squadre di ogni girone, si svolgeranno il 25 e il 30 marzo 2027. La 'Final Four' si terrà dal 9 al 13 giugno.
