Bucchioni: “Dubbi sull’Inter, ha dei difetti che Spalletti può mettere a nudo”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato così, a TMW Radio, l'avvicinamento a Inter-Juventus:

"L'Inter la differenza la deve fare in attacco, perché la Juve fatica dietro. Con gli attaccanti dell'Inter, la differenza deve farla la squadra nerazzurra. La Juve deve ripartire e cercare gli spazi. L'Inter ha dei limiti quando si allunga e viene contrattaccata. Vedo una partita aperta ad ogni risultato. Lo strapotere dell'Inter e le difficoltà della Juve viste ultimamente fanno pensare ad altro, ma Spalletti può inventarti qualcosa strategicamente, mettendo a nudo i difetti dell'Inter. La Juve, rispetto all'andata è cresciuta nell'essere più squadra. Ha un'identità ora".

Inter contro una big — "Rientrano Calhanoglu e Barella, ma intanto ha ritrovato Zielinski che è tornato determinante. Abbiamo visto un Dimarco straripante. Spalletti se chiude le linee di passaggio e chiude le fasce, qualche dubbio ce l'ho sull'Inter. In qualcosa ci sorprenderà Spalletti".

Il Milan può fare filotto prima del derby? — "Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".