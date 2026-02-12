Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato così, a TMW Radio, l'avvicinamento a Inter-Juventus:
Bucchioni: “Dubbi sull’Inter, ha dei difetti che Spalletti può mettere a nudo”
"L'Inter la differenza la deve fare in attacco, perché la Juve fatica dietro. Con gli attaccanti dell'Inter, la differenza deve farla la squadra nerazzurra. La Juve deve ripartire e cercare gli spazi. L'Inter ha dei limiti quando si allunga e viene contrattaccata. Vedo una partita aperta ad ogni risultato. Lo strapotere dell'Inter e le difficoltà della Juve viste ultimamente fanno pensare ad altro, ma Spalletti può inventarti qualcosa strategicamente, mettendo a nudo i difetti dell'Inter. La Juve, rispetto all'andata è cresciuta nell'essere più squadra. Ha un'identità ora".
Inter contro una big—
"Rientrano Calhanoglu e Barella, ma intanto ha ritrovato Zielinski che è tornato determinante. Abbiamo visto un Dimarco straripante. Spalletti se chiude le linee di passaggio e chiude le fasce, qualche dubbio ce l'ho sull'Inter. In qualcosa ci sorprenderà Spalletti".
Il Milan può fare filotto prima del derby?—
"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".
