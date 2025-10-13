Domani a Udine l'Italia sfiderà Israele. Il c.t. azzurro tentato dal lanciare dal 1' l'attaccante nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 13:46)

Gennaro Gattuso e l'Italia hanno ritrovato i gol degli attaccanti. Con il nuovo c.t. azzurro, 10 gol su 13 portano la firma delle punte: quattro di Kean, tre di Retegui, uno di Pio Esposito e due di Raspadori.

"Vi ricordate il cruccio di Mancini arrivato, per disperazione, a richiamare Balotelli, tenendo sempre in alternanza Belotti e Immobile perché nessuno dei due lo convinceva sino in fondo? Quella Nazionale aveva quasi tutto meno il bomber, questa invece si fonda sul valore delle punte anche se bisogna andarci piano con l’entusiasmo perché, prima di sbilanciarsi, servono test più impegnativi. Tredici gol in tre partite sono tanti, ma segnati con squadre di terza e quarta fascia, soprattutto l’Estonia", sottolinea il Corriere della Sera.

"Domani a Udine (8 mila biglietti venduti) gli azzurri cercheranno di blindare il playoff, l’unica strada a disposizione verso il Mondiale visto che il primo posto nel girone è praticamente volato via, ma il vero esame di laurea per la banda di Rino sarà a Milano il 16 novembre contro Haaland e i suoi fratelli. Le punte girano e Gattuso sta adattando la sua Nazionale al doppio nove. Dalla carestia all’abbondanza, tanto che l’infortunio di Kean ci fa meno paura perché alle spalle dell’irresistibile Moise c’è un angelo spietato che piace a tutti, tifosi e allenatori e viene considerato un predestinato: Pio Esposito".

"L’interista, vent’anni, ha segnato alla sua seconda presenza in una stagione in cui è passato da un debutto all’altro senza mai perdere l’equilibrio. Neppure il gol a Tallinn, dedicato alla famiglia, lo ha fatto sbarellare. Un veterano con la curiosità di un bambino, abile a proteggere il pallone e a leggere il gioco. Esposito si candida per domani sera e Gattuso è tentato. Kean è quasi fuorigioco".

(Corriere della Sera)