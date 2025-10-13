L'Union Sain-Gilloise ha comunicato il nome del nuovo allenatore: il club belga ha scelto di affidarsi a Davi Hubert, tecnico proveniente dal Leuven. Prende il posto di Sebastien Pocognoli, che pochi giorni fa ha accettato la proposta del Monaco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Union SG, UFFICIALE: David Hubert è il nuovo allenatore, oggi primo allenamento
ultimora
Union SG, UFFICIALE: David Hubert è il nuovo allenatore, oggi primo allenamento
Il club belga, dopo il trasferimento di Pocognoli al Monaco, ha scelto di affidarsi al tecnico proveniente dal Leuven
Questo il comunicato ufficiale:
David Hubert nuovo capo allenatore dell'Union.
Il 37enne allenatore belga David Hubert arriva all'Union dall'OH Leuven. Hubert si occuperà degli allenamenti da lunedì pomeriggio e allenerà la sua prima partita per l'Union questo sabato alla Marien contro Charleroi.
Come giocatore, Hubert è apparso per club come Genk, Gent, OH Leuven e Zulte Waregem. Ha iniziato la sua carriera di allenatore con la squadra U18 dell'Anderlecht, dove è diventato capo allenatore della prima squadra nel settembre 2024.
La scorsa estate, è entrato a far parte di OH Leuven, e ora il giovane allenatore si trasferisce al Duden Park.
Benvenuto all'Union, David!
© RIPRODUZIONE RISERVATA