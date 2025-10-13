L'Union Sain-Gilloise ha comunicato il nome del nuovo allenatore: il club belga ha scelto di affidarsi a Davi Hubert, tecnico proveniente dal Leuven. Prende il posto di Sebastien Pocognoli , che pochi giorni fa ha accettato la proposta del Monaco.

Come giocatore, Hubert è apparso per club come Genk, Gent, OH Leuven e Zulte Waregem. Ha iniziato la sua carriera di allenatore con la squadra U18 dell'Anderlecht, dove è diventato capo allenatore della prima squadra nel settembre 2024.