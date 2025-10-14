fcinter1908 ultimora Italia-Israele, pagelle: Pio, più cattivo! Solita perla Dimarco, una domanda per Retegui

Italia-Israele, pagelle: Pio, più cattivo! Solita perla Dimarco, una domanda per Retegui

Le pagelle di FcInter1908 su quanto accaduto a Udine tra Italia e Israele: blindati i playoff con un 3-0, meglio il secondo tempo
Marco Astori
Italia-Israele, pagelle: Pio, più cattivo! Solita perla Dimarco, una domanda per Retegui- immagine 1

Donnarumma 7,5

La parata su Biton è da portiere fenomenale qual è, esce anche su Baribo e salva un'altra potenziale situazione pericolosa. E nel secondo tempo si ripete su Gloukh: fondamentale

