L'Italia scenderà in campo domani sera contro Israele. Gattuso non avrà Bastoni squalificato, il giovane attaccante Pio Esposito in corsa per giocare dal 1'. Gli altri due giocatori dell'Inter, Dimarco e Barella, partiranno titolari.

"Il c.t. dell’Italia Rino Gattuso aveva dichiarato che avrebbe cambiato modulo rispetto alla gara vinta contro l’Estonia. E così farà, passando dalla difesa a 4 a quella a 3 formata da Di Lorenzo, Calafiori braccetti, con Mancini al centro al posto dello squalificato Bastoni. Sugli esterni spazio per Dimarco e uno tra Spinazzola e Cambiaso, con il secondo in vantaggio", scrive Sky Sport.