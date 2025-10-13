L'Italia scenderà in campo domani sera contro Israele. Gattuso non avrà Bastoni squalificato, il giovane attaccante Pio Esposito in corsa per giocare dal 1'. Gli altri due giocatori dell'Inter, Dimarco e Barella, partiranno titolari.
Italia-Israele, la probabile formazione: Barella e Dimarco ancora in campo. Ballottaggio Esposito
"Il c.t. dell’Italia Rino Gattuso aveva dichiarato che avrebbe cambiato modulo rispetto alla gara vinta contro l’Estonia. E così farà, passando dalla difesa a 4 a quella a 3 formata da Di Lorenzo, Calafiori braccetti, con Mancini al centro al posto dello squalificato Bastoni. Sugli esterni spazio per Dimarco e uno tra Spinazzola e Cambiaso, con il secondo in vantaggio", scrive Sky Sport.
"In mezzo al campo, invece, ci saranno Barella, Tonali e uno tra Cristante e Locatelli, con il centrocapista della Roma in vantaggio. In avanti confermato Retegui, in coppia con uno tra Pio Esposito e Raspadori nel ruolo di seconda punta. Favorito l’ex Napoli, oggi all’Atletico Madrid, con il gioiello dell’Inter che dovrebbe partire dalla panchina".
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Allenatore: Gennaro Gattuso.
