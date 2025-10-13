FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia-Israele, la probabile formazione: Barella e Dimarco ancora in campo. Ballottaggio Esposito

ultimora

Italia-Israele, la probabile formazione: Barella e Dimarco ancora in campo. Ballottaggio Esposito

Pio Esposito
L'Italia scenderà in campo domani sera contro Israele. Gattuso non avrà Bastoni squalificato, il giovane attaccante in corsa per giocare
Andrea Della Sala Redattore 

L'Italia scenderà in campo domani sera contro Israele. Gattuso non avrà Bastoni squalificato, il giovane attaccante Pio Esposito in corsa per giocare dal 1'. Gli altri due giocatori dell'Inter, Dimarco e Barella, partiranno titolari.

"Il c.t. dell’Italia Rino Gattuso aveva dichiarato che avrebbe cambiato modulo rispetto alla gara vinta contro l’Estonia. E così farà, passando dalla difesa a 4 a quella a 3 formata da Di LorenzoCalafiori braccetti, con Mancini al centro al posto dello squalificato Bastoni. Sugli esterni spazio per Dimarco e uno tra Spinazzola e Cambiaso, con il secondo in vantaggio", scrive Sky Sport.

Italia-Israele, la probabile formazione: Barella e Dimarco ancora in campo. Ballottaggio Esposito- immagine 2
Getty

"In mezzo al campo, invece, ci saranno BarellaTonali e uno tra Cristante e Locatelli, con il centrocapista della Roma in vantaggio. In avanti confermato Retegui, in coppia con uno tra Pio Esposito e Raspadori nel ruolo di seconda punta. Favorito l’ex Napoli, oggi all’Atletico Madrid, con il gioiello dell’Inter che dovrebbe partire dalla panchina".

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Leggi anche
Ancelotti: “Obiettivo è vincere il Mondiale con il Brasile. Bel gioco? Bisogna…”
Tebas: “Villarreal-Barça in USA non per soldi”. E poi critica Infantino sul Mondiale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA