"Infantino ha idee ogni mattina, a tutte le ore e in ogni discorso. Spero che sia solo un'altra idea, come il Mondiale per Club, aumentare il numero di squadre nazionali... Spero che rimanga solo un'idea".
Tebas: “Villarreal-Barça in USA non per soldi”. E poi critica Infantino sul Mondiale in inverno
Così Javier Tebas, presidente de La Liga di Spagna, sull'ipotesi avanzata dalla Federcalcio internazionale di far disputare i mondiali in inverno. "Sono cose che vanno concordate con tutte le leghe - ha sottolineato Tebas - con campionati che si giocano tutti da agosto a maggio, Questo sconvolgerebbe il mercato audiovisivo e danneggerebbe notevolmente le competizioni. Non so se a Infantino importi".
Il presidente dei club iberici ha anche parlato di Villarreal-Barcellona, gara di campionato che il prossimo 20 dicembre si giocherà in un altro continente (a Miami) così come Como-Milan è prevista in Australia. "Non è questione di soldi, abbiamo l'abitudine di monetizzare tutto - ha sottolineato -. La NFL non viene a Madrid per i soldi, né la NBA va in Europa per denaro. Ci vanno perché costruiscono un marchio e creano nuovi tifosi. Noi abbiamo molti tifosi negli Stati Uniti, soprattutto quelli catalani.
La priorità assoluta sono i tifosi del Villarreal che vogliono venire. Insisto, questo non è un progetto per cui puntiamo ai risultati economici. È come per le amichevoli che giocano i club. Giocheremo solo una partita all'anno. Questa è la nostra intenzione. Abbiamo qualcosa di buono in Europa, che è il calcio. Si tratta di promuovere la tradizione"
