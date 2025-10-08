Bloomberg: Cristiano Ronaldo primo calciatore nel club dei miliardari

Il trasferimento all'Al-Nassr e i suoi sponsor valgono un patrimonio di 1.4 miliardi di dollari

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 19:46)

Cristiano Ronaldo ha conquistato un nuovo primato. Il calciatore è il primo a entrare nel club dei miliardari, secondo una analisi fatta da Bloomberg Billionaire. Il patrimonio dell'ex calciatore di Manchester, Real e Juventus, che oggi gioca nell'Al-Nassr, nel campionato saudita, conta su un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Pesa sul suo patrimonio l'ingaggio ottenuto da quando gioca in Arabia e poi i tanti marchi che hanno investito su di lui, Nike, Armani e Castrol, ma anche investimenti finanziari e il suo brand, CR7.

Per diverso tempo lui e Messi hanno avuto per un po' patrimoni simili fino al 2023, ma Messi ha scelto l'MLS e i loro ricavi ora sono differenti. Anche se l'argentino, alla fine dell'esperienza con l'Inter Miami intascherà una cifra importantissima e potrebbe tornare sul livello del rivale di sempre.

"Secondo i calcoli di Bloomberg, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio tra il 2002 e il 2023. Ha anche firmato un accordo decennale con Nike per quasi 18 milioni di dollari all'anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, aggiungendo oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio netto. Il suo trasferimento all'Al-Nassr nel 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari all'anno in stipendi e bonus esenti da imposte, oltre a vantaggi come un bonus alla firma di 30 milioni di dollari.A giugno ha firmato un nuovo prolungamento del contratto con la squadra saudita che, a quanto si dice, vale più di 400 milioni di dollari", si legge in un lancio di LaPresse.

(Fonte: LaPresse)