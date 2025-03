Malagò: “Italia? Partita strana. Cerchiamo di essere positivi per il futuro”

«La Nazionale non l'ho vista, ero in viaggio. Una partita strana, prendiamoci le cose buone e cerchiamo di essere ottimisti per il futuro il, calcio è indispensabile. Il secondo gol subito dagli Azzurri? C'è sempre una prima volta, su questo siamo precursori». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della cerimonia di consegna del Premio Bearzot.