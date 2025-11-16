fcinter1908 ultimora Italia-Norvegia, le pagelle: Pio Esposito segna alla Haaland, Bastoni delude. E Dimarco…

Italia-Norvegia, le pagelle: Pio Esposito segna alla Haaland, Bastoni delude. E Dimarco…

Le pagelle di Italia-Norvegia 1-4: gli azzurri finiscono con una sconfitta netta contro Haaland e soci. Ecco i voti
Italia-Norvegia, le pagelle: Pio Esposito segna alla Haaland, Bastoni delude. E Dimarco…- immagine 1

Ecco le pagelle di Italia-Norvegia, match finito 4-1 per i norvegesi. Dopo un ottimo primo tempo, gli azzurri crollano sotto i colpi di Nusa e Haaland. Nel finale segna anche Strand Larsen, Italia agli spareggi con tanti dubbi.

