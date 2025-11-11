Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sui pronostici dei due match dell'Italia che chiuderanno il girone di qualificazione ai Mondiali 2028.
Sabatini: “Italia-Norvegia la decide Bastoni”. I pronostici di Zazzaroni e Cruciani
Parte Giuseppe Cruciani: "Moldavia-Italia finisce 0-3, gol di Retegui". Zazzaroni punta sul 4-0 e sulla doppietta di Retegui mentre Sabatini pronostica un 5-0 con gol di Esposito.
I tre giornalisti sono d'accordo sul puntare sulla vittoria della Norvegia contro l'Estonia: 4-0 per Cruciani, 5-0 per Zazzaroni con gol di Haaland mentre Sabatini opta per il 3-0.
Cruciani, poi, si sbilancia su Italia-Norvegia: "Partita inutile, spero che giochino tutte le riserve. Può finire anche 0-0 ma dico 1-1 con un gol su rigore. Anzi, mi correggo, dico 2-1 Italia, per la Norvegia è un match praticamente inutile. Gol di Orsolini"
Zazzaroni vota Norvegia: "Vincono i norvegesi 2-1 con gol di Haaland". Sabatini chiosa così: "Posso fare il tifoso? Italia-Norvegia 1-0, gol di Bastoni".
