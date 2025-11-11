L'ex allenatore di Bonny nella nazionale francese Under 19, Landry Chauvin, ha elogiato l'attaccante nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 12:30)

Ange-Yoan Bonny è sicuramente una delle grandi sorprese della nuova Inter di Chivu. Con all'attivo 4 gol e 4 assist, l'attaccante francese sta dimostrando di poter far parte di una squadra del livello dell'Inter.

"Mette sempre la squadra al primo posto, sta crescendo. È un ragazzo grande e forte, non è affatto il tipo di centravanti che inizialmente preferivo. Eppure, in campo, è incredibilmente dotato tecnicamente, davvero sorprendente. Piede destro, piede sinistro", racconta a Footmercato Landry Chauvin, ex allenatore di Bonny nella nazionale francese Under 19.

"Pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo, che gli inizi sarebbero stati difficili. Ma è riuscito ad adattarsi perfettamente a quello che oggi è uno dei club più importanti d'Italia. È un numero 10 nel corpo di un numero 9.

È importante capirlo per analizzare Bonny. È un attaccante elegante che ha questa facilità con la palla al piede, che gli permette a volte di prendere il controllo del gioco, di dettare le azioni con i suoi dribbling o i suoi passaggi. Gli piace partecipare al gioco, ma soprattutto, sa come farlo. Ha mostrato le sue qualità quando gioca da solo in attacco, ma Bonny è un giocatore ibrido, ancora più a suo agio quando ha un altro attaccante al suo fianco".

(Footmercato)