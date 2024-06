EDICOLA / CdS: Italia, e da oggi tutti a Ibiza. Juve, ora tocca a Thuram jr

"E da oggi tutti a Ibiza". Questo il titolo del Corriere dello Sport che torna sull'eliminazione dell'Italia contro la Svizzera. "Gravina e Spalletti: no alle dimissioni. Subito in vacanza i protagonisti del fallimento azzurro. Speriamo almeno che ci risparmino l'esibizionismo sui social. Il presidente della Figc e il ct: «La programmazione non si interrompe»". Sull'Europeo si legge ancora: "Bellingham gela Calzona. Poker Spagna, ma Kvara incanta".