Italia U 19 travolge la Moldova 8-0: quanta Inter! Segnano Cocchi, Mosconi e Cerpelletti

Italia scatenata. La selezione Under 19, con tantissimi interisti protagonisti, si è divertita nella prima gara del girone di qualificazione
Redazione1908

Italia scatenata. La selezione Under 19, con tantissimi interisti protagonisti, si è divertita nella prima gara del girone di qualificazione agli Europei. La Nazionale di Bollini ha rifilato 8 reti all’esordio contro la Moldavia.

Protagonista assoluto Ciardi, autore di una doppietta, mentre Cocchi firma un eurogol che infiamma la gara. A completare la goleada arrivano le reti di Mosconi, Coletta, Sala, Cacciamani e Cerpelletti, in una prestazione dominante che non lascia scampo agli avversari.

Un successo travolgente che regala entusiasmo e fiducia al gruppo guidato da Bollini, pronto a confermarsi nella prossima sfida di sabato, quando gli Azzurrini affronteranno la Bosnia per confermare il primo posto nel girone.

Tanta Inter nel successo azzurro:

Cocchi 73' e un gol

Mosconi 60' e un gol

Iddrissou, 73'

Cerpelletti, 30' e un gol

