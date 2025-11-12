Italia scatenata. La selezione Under 19, con tantissimi interisti protagonisti, si è divertita nella prima gara del girone di qualificazione agli Europei. La Nazionale di Bollini ha rifilato 8 reti all’esordio contro la Moldavia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia U 19 travolge la Moldova 8-0: quanta Inter! Segnano Cocchi, Mosconi e Cerpelletti
ultimora
Italia U 19 travolge la Moldova 8-0: quanta Inter! Segnano Cocchi, Mosconi e Cerpelletti
Italia scatenata. La selezione Under 19, con tantissimi interisti protagonisti, si è divertita nella prima gara del girone di qualificazione
Protagonista assoluto Ciardi, autore di una doppietta, mentre Cocchi firma un eurogol che infiamma la gara. A completare la goleada arrivano le reti di Mosconi, Coletta, Sala, Cacciamani e Cerpelletti, in una prestazione dominante che non lascia scampo agli avversari.
Un successo travolgente che regala entusiasmo e fiducia al gruppo guidato da Bollini, pronto a confermarsi nella prossima sfida di sabato, quando gli Azzurrini affronteranno la Bosnia per confermare il primo posto nel girone.
Tanta Inter nel successo azzurro:
Cocchi 73' e un gol
Mosconi 60' e un gol
Iddrissou, 73'
Cerpelletti, 30' e un gol
© RIPRODUZIONE RISERVATA