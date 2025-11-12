FC Inter 1908
Sabatini: “Conte? Per me sono più i torti delle ragioni: non è corretto che…”

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del recente sfogo del tecnico del Napoli Antonio Conte
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del recente sfogo del tecnico del Napoli Antonio Conte: "Secondo me sono più i torti delle ragioni di Conte: questa contrapposizione tra allenatore e squadra non la trovo corretta.

Non si parla di calcio, si parla di cuore, impegno, umiltà e dedizione: sono argomenti che vanno tutti a favore dell'allenatore e non mi sembra corretto. Dire "il responsabile sono io" ma non avete cuore, non vi impegnate, non mi ascoltate è dire "colpa vostra".

Mi sembra che avrebbe potuto orientare il suo sfogo in modo migliore: c'è il rischio che i vecchi sono riconoscenti per lo scudetto, ma i nuovi no e rischi di perderli. Perché Lang e Beukema devono sentirsi dire che non giocano col cuore? Non giocano mai".

