Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del recente sfogo del tecnico del Napoli Antonio Conte

Marco Astori Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 16:32)

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del recente sfogo del tecnico del Napoli Antonio Conte: "Secondo me sono più i torti delle ragioni di Conte: questa contrapposizione tra allenatore e squadra non la trovo corretta.

Non si parla di calcio, si parla di cuore, impegno, umiltà e dedizione: sono argomenti che vanno tutti a favore dell'allenatore e non mi sembra corretto. Dire "il responsabile sono io" ma non avete cuore, non vi impegnate, non mi ascoltate è dire "colpa vostra".

Mi sembra che avrebbe potuto orientare il suo sfogo in modo migliore: c'è il rischio che i vecchi sono riconoscenti per lo scudetto, ma i nuovi no e rischi di perderli. Perché Lang e Beukema devono sentirsi dire che non giocano col cuore? Non giocano mai".