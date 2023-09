Italia U17, vittoria nel torneo “Quattro Nazioni”: protagonista e in gol Mosconi

Gli Azzurrini del ct Favo battono 4-2 la Germania e conquistano il trofeo: in rete anche l'attaccante nerazzurro

Bel successo della Nazionale Under 17 che, allo Sportpark Nord di Bonn, vince 4-2 in rimonta contro i pari categoria della Germania grazie alle reti di Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mosconi (Inter) e del classe 2008 Francesco Camarda (Milan), quest'ultimo protagonista con una doppietta. In virtù di questo risultato, ma soprattutto dello scontro diretto favorevole contro la Danimarca, impostasi 2-0 su Israele a Hennef, l'Italia si aggiudica il torneo 'Quattro Nazioni'.