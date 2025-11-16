FC Inter 1908
Con il 2-1 contro la Polonia a Stettino, dopo quattro vittorie consecutive si è interrotta la serie positiva dell'Under 21 azzurra di Baldini
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Con il 2-1 contro la Polonia a Stettino, dopo quattro vittorie consecutive si è interrotta la serie positiva dell'Under 21 azzurra di Baldini.

L'occasione per riscattare la sconfitta nelle qualificazione all'Europeo non si farà attendere: martedì, al 'City stadium' di Niksic (18.15, Rai 2), l'Italia inizia il girone di ritorno, avversario il Montenegro, battuto (2-1) a La Spezia lo scorso 5 settembre. I giocatori lavoreranno nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Lunedì la partenza per Podgorica.

Tra le note positive della trasferta polacca da rilevare l'esordio per Alphadjo Cissè, 19 anni, attaccante del Catanzaro, mandato in campo nei 15' finali al posto di Francesco Camarda. Dopo sette presenze e un gol tra Under 18 e 19, Baldini gli ha dato l'occasione di debuttare con la Nazionale cadetta. "Non è stato il debutto che mi aspettavo, ma è stato un onore indossare la maglia dell'Under 21 per la prima volta - le parole della giovane punta -. Peccato, perché ho avuto l'occasione di segnare, sarebbe stato stupendo, ma sono convinto che ne avrò altre". Magari già contro il Montenegro: "Sarà una partita importante, ma come lo sono tutte quelle del girone. Ci stiamo allenando bene, siamo una squadra forte e unita, sono certo che ci rifaremo subito", ha aggiunto Cissè.

 

