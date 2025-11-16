"Esposito oltre a migliorare dovrà imparare presto a fare i conti con le attese, le pressioni, le responsabilità. Il nostro calcio e soprattutto la nostra Nazionale hanno bisogno di lui, del suo talento e delle sue doti da centravanti autentico, come in giro ce ne sono pochi, pochissimi. La sua crescita è stata rapida: sei mesi fa giocava allo Spezia in serie B, poi all’Inter è stato decisivo il lavoro di Chivu, che gli ha dato subito la fiducia di cui ha bisogno ogni ragazzo per crescere, come fa Gattuso in azzurro. Con o senza gol, stanotte a San Siro sarà un cerchio che si chiude".