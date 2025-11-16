Con Kean fuori per infortunio, questa sera toccherà a Francesco Pio Esposito affiancare Retegui per cercare di scardinare la difesa della Norvegia. L'attaccante dell'Inter ha trovato la sua seconda rete in azzurro giovedì sera contro la Moldavia e insegue il sogno di segnare a San Siro per la prima volta.
La notte di Esposito: una missione chiara per Pio. CorSera: “Pochissimi come lui. Chivu…”
"La notte di Pio, fra azzurro e nerazzurro, fra presente e futuro, fra emozione e ambizione. «Sarebbe un sogno segnare a San Siro» sorrideva Esposito giovedì notte a Chisinau, dopo il gol alla Moldova. Un messaggio chiaro, una missione chiara, peraltro a una settimana esatta dal derby con vista scudetto di domenica prossima. Gattuso, affidandogli una maglia da titolare stasera contro la Norvegia, gli fornisce un assist prezioso per provare a tagliare l’ennesimo traguardo di una carriera in ascesa", sottolinea il Corriere della Sera.
"Esposito oltre a migliorare dovrà imparare presto a fare i conti con le attese, le pressioni, le responsabilità. Il nostro calcio e soprattutto la nostra Nazionale hanno bisogno di lui, del suo talento e delle sue doti da centravanti autentico, come in giro ce ne sono pochi, pochissimi. La sua crescita è stata rapida: sei mesi fa giocava allo Spezia in serie B, poi all’Inter è stato decisivo il lavoro di Chivu, che gli ha dato subito la fiducia di cui ha bisogno ogni ragazzo per crescere, come fa Gattuso in azzurro. Con o senza gol, stanotte a San Siro sarà un cerchio che si chiude".
(Corriere della Sera)
