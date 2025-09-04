A Rotterdam stato Denzel Dumfries a sbloccare il risultato: l’esterno dell’Inter ha approfittato di un’uscita errata di Lukasz Skorupski per insaccare di testa e portare in vantaggio la squadra di Ronald Koeman. L’olandese, già in gol con i nerazzurri contro l’Udinese, ha trovato così la sua undicesima rete in nazionale, la quinta nelle ultime sette presenze. La Polonia ha però trovato la forza di reagire: all’80esimo è stato Cash a firmare il pareggio, rete convalidata dopo la revisione al VAR.