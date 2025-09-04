La nazionale olandese sale a quota 7 punti nelle qualificazioni mondiali UEFA dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, che resta un gradino sotto per differenza reti.
Inter, Dumfries trascina l’Olanda: in campo anche De Vrij e Zielinski con la Polonia
A Rotterdam stato Denzel Dumfries a sbloccare il risultato: l’esterno dell’Inter ha approfittato di un’uscita errata di Lukasz Skorupski per insaccare di testa e portare in vantaggio la squadra di Ronald Koeman. L’olandese, già in gol con i nerazzurri contro l’Udinese, ha trovato così la sua undicesima rete in nazionale, la quinta nelle ultime sette presenze. La Polonia ha però trovato la forza di reagire: all’80esimo è stato Cash a firmare il pareggio, rete convalidata dopo la revisione al VAR.
Dumfries ha disputato tutti i novanta minuti ed è stato tra i migliori in campo. Stefan De Vrij, rimasto inizialmente in panchina, ha fatto il suo ingresso solo all’87’ al posto di Van Hecke, mentre Piotr Zielinski, titolare per la selezione polacca, è rimasto in campo fino al 71’. L’1-1 finale mantiene aperto il gruppo G, con Olanda e Polonia entrambe a quota 7 punti, ma con gli Oranje davanti grazie alla differenza reti.
Nel Gruppo E, la Turchia di Montella supera in trasferta 3-2 la Georgia e conquista i primi tre punti. In campo per 90 minuti il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, che nel finale viene ammonito.
