FC Inter 1908
Inter, Dumfries trascina l’Olanda: in campo anche De Vrij e Zielinski con la Polonia

Dumfries Olanda
L’interista segna l’1-0 degli Oranje, prima dell’1-1 della Polonia: in campo anche De Vrij, Zielinski e Calhanoglu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

La nazionale olandese sale a quota 7 punti nelle qualificazioni mondiali UEFA dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, che resta un gradino sotto per differenza reti.

A Rotterdam  stato Denzel Dumfries a sbloccare il risultato: l’esterno dell’Inter ha approfittato di un’uscita errata di Lukasz Skorupski per insaccare di testa e portare in vantaggio la squadra di Ronald Koeman. L’olandese, già in gol con i nerazzurri contro l’Udinese, ha trovato così la sua undicesima rete in nazionale, la quinta nelle ultime sette presenze. La Polonia ha però trovato la forza di reagire: all’80esimo è stato Cash a firmare il pareggio, rete convalidata dopo la revisione al VAR.

Dumfries ha disputato tutti i novanta minuti ed è stato tra i migliori in campo. Stefan De Vrij, rimasto inizialmente in panchina, ha fatto il suo ingresso solo all’87’ al posto di Van Hecke, mentre Piotr Zielinski, titolare per la selezione polacca, è rimasto in campo fino al 71’. L’1-1 finale mantiene aperto il gruppo G, con Olanda e Polonia entrambe a quota 7 punti, ma con gli Oranje davanti grazie alla differenza reti.

Nel Gruppo E, la Turchia di Montella supera in trasferta 3-2 la Georgia e conquista i primi tre punti. In campo per 90 minuti il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, che nel finale viene ammonito.

