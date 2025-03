«Se sono un po' stato sottovalutato? È una domanda che non so se è un complimento che ogni tanto mi fanno. Nella mia carriera ho vinto tanto, ho perso anche tanto con Juve e Nazionale, ma essere associato in venti anni di carriera ad un unico episodio, il fallo contro Ronaldo. Mi fermano se vado in giro, anche in Europa, se era fallo oppure no, ma a me lo chiedi?». Così Mark Iuliano su Tv Play ha parlato del famoso episodio dell'aprile 1998 quando al Delle Alpi di Torino si incontrarono Juventus e Inter e in palio c'era lo scudetto.