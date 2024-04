Sugli obiettivi

"La speranza è che la Juve vinca un trofeo e arrivi in Champions. Allegri ha un grande potere all’interno della società, ma all’ambiente non sta piacendo come arrivano i risultati e arrivare a questi obiettivi non basta più. Il Bologna è una squadra che se arriva in Champions fa un miracolo sportivo, alla Juventus queste cose non succedono, non ci sono miracoli sportivi, perché è una squadra che deve partire ogni stagione col presupposto di vincere qualcosa. I tifosi non sono più convinti che in queste modalità la squadra possa tornare a vincere"