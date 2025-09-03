Intervistato da Tuttojuve.com, Mark Iuliano ha parlato anche anche di Juve-Inter. Le due squadre, che si affronteranno al rientro dalla sosta, arrivano al match con due stati d'animo differenti. "C'è una squadra in alto e un'altra in basso, negli anni scorsi era il contrario e oggi le cose si sono ribaltate".
Iuliano: "Juve-Inter? Una squadra è in alto, l'altra in basso. Speriamo che…"
Iuliano: “Juve-Inter? Una squadra è in alto, l’altra in basso. Speriamo che…”
Le parole dell'ex difensore bianconero su Juventus-Inter
"Questa è la visione odierna, ma siamo sempre all'inizio del campionato e c'è sempre da tener conto della preparazione, degli allenamenti svolti e del livello di forma. Juve-Inter avrà anche l'incognita dei nazionali, da capire soprattutto come rientreranno. Speriamo vinca la Juve, naturalmente".
(tuttojuve.com)
