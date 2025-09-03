"San Siro? Lì non dipende da me. mentre le infrastrutture olimpiche dipendono da me. Da milanese, da milanista e da innamorato del calcio sì mi spiace. Al di là di qualsiasi polemica, perché con il Comune di Milano sulle Olimpiadi abbiamo lavorato benissimo. Sullo stadio, per colpa del Comune, abbiamo perso 5 anni. Siamo tornati a 5 anni fa con il progetto di Milano e Inter, ora con la procura che interviene sui temi dell'edilizia ed urbanistica".

Così il ministro dei Trasporti e Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine della presentazione del film 'Kristian Ghedina – Storie di Sci' a margine della Mostra del cinema di Venezia, a proposito della possibile esclusione dello stadio Meazza dal dossier per gli Europei di calcio 2032. "Non so quanto siamo in tempo per la vendita, per la costruzione. Avessero approvato 5 anni fa il progetto delle società ci sarebbe arrivato 1 miliardo e 300 milioni di euro di investimenti sul territorio e avremmo riqualificato anche il quartiere popolare di San Siro che è vicino allo stadio. Così onestamente sono preoccupato, sì", ha concluso.