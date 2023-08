‘Ivan, ti piace Correa?’: la risposta di Juric al termine della conferenza stampa

"Ieri pomeriggio, a conferenza stampa appena terminata, mentre Juric stava alzandosi dalla sedia per dirigersi negli spogliatoi e prepararsi per l’allenamento, abbiamo provato a buttarla lì, un po’ di sguincio, un po’ a sorpresa: Ivan, ti piace Correa? Non si aspettava altre domande, così per un attimo è rimasto pizzicato dal fuoriprogramma. Ma poi si è subito messo a ridere: «Non rispondo», e diplomaticamente è scappato via. Ha risposto, eccome!"