"Sì, ma fin quando non cambierà la regola di interrompere il mercato il giorno prima dell'inizio della stagione dovremo abituarci a convivere con la realtà a cui stiamo assistendo in casa Atalanta. Non è possibile dare giudizi dopo il solo debutto, molti club hanno alle spalle una preparazione incompleta, con diversi giocatori arrivati tardi per via dell'Europeo o della Coppa America. La Juve e l'Atalanta sono state le ultime due squadre a lanciare messaggi significativi alla concorrenza".