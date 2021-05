Record – Inter e Sporting, iniziata la trattativa per Joao Mario: volontà comune

I due club sono in contatto per discutere del riscatto del centrocampista portoghese, desideroso di rimanere in patria

Fabio Alampi

La trattativa tra Inter e Sporting Lisbona per il riscatto di Joao Mario è iniziata: secondo quanto scrive il quotidiano lusitano Record, nei giorni scorsi i due club si sono confrontati riguardo la posizione del centrocampista, tornato in questa stagione in Portogallo in prestito dai nerazzurri e desideroso di rimanere in patria. La volontà comune delle parti è quella di trovare un accordo rapidamente e a condizioni economiche favorevoli per tutti.