Jugovic: “Inter e Juve costrette a vincere. Giuntoli decisivo, come Marotta”

La Juve nelle ultime sei partite ha totalizzato 16 punti e non ha subito reti. Sorpreso?

«No, perché Allegri è molto bravo a organizzare le proprie squadre e in modo particolare la fase difensiva. Con questo tipo di gioco ha vinto tanto in Italia, non lo scopriamo certo oggi. In Europa, dove serve un po’ più di coraggio, ha comunque sfiorato due volte la Champions».