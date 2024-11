"Inter molto solida adesso? Bel segnale per il sistema difensivo, da portiere fa sempre piacere non prendere gol. Io mi aspetto un'Inter con molta personalità, gioca in casa, davanti ai tifosi, l'Inter deve giocare sempre provando a vincere. Non so perché subisce tanti gol in campionato, in Champions sta andando bene. Ha preso 4 gol dalla Juve, sono tanti. Inzaghi starà parlando coi ragazzi per cercare di fare lo stesso di quello che fanno in Champions"