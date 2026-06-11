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fcinter1908 ultimora Juve, vicino l’addio a Comolli. Scelto il nome del sostituto: l’ad arriva dalla Serie A
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Juve, vicino l’addio a Comolli. Scelto il nome del sostituto: l’ad arriva dalla Serie A
Rivoluzione in casa Juve dopo l'ultima stagione negativa. In arrivo un grosso cambiamento a livello dirigenziale, con l'addio all'ad
Rivoluzione in casa Juve dopo l'ultima stagione negativa. In arrivo un grosso cambiamento a livello dirigenziale, con l'addio all'ad Damien Comolli.
Come scritto da Matteo Moretto su X, "Juventus-Comolli, si va verso l’addio. Il club bianconero è pronto a cambiare amministratore delegato: in arrivo Giovanni Carnevali. Decisione presa in attesa di ratificazione".
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