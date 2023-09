Sulla prima di TuttoSport si parla della Juventus e di Locatelli che si rilancia anche vista la situazione legata a Pogba che è risultato positivo al doping. "Max, hai questi non sono male. La Juve punta sulla voglia di riscatto di Locatelli e compagni. Le Nazionali restituiscono centrocampisti in forma. Manuel si è ritrovato, Miretti ha fatto gol, Weah pure e McKennie ha brillato negli Usa. Rabiot in progresso".