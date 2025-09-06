FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Juve, da esubero a possibile titolare con l’Inter: Kostic si candida per una maglia

ultimora

Juve, da esubero a possibile titolare con l’Inter: Kostic si candida per una maglia

Juve, da esubero a possibile titolare con l’Inter: Kostic si candida per una maglia - immagine 1
Con la squalifica di Cambiaso, Tudor valute la alternative per la fascia sinistra e il serbo sembra partire avanti agli altri
Andrea Della Sala Redattore 

Con la squalifica di Cambiaso, Tudor valute la alternative per la fascia sinistra e il serbo Kostic sembra partire avanti agli altri per il derby d'Italia contro l'Inter.

Juve, da esubero a possibile titolare con l’Inter: Kostic si candida per una maglia - immagine 1
Getty Images

"Dopo la sosta arriva l’Inter. Una sfida che rievoca in Filip dolci ricordi, dato che proprio un suo gol il 19 marzo 2023 aveva permesso alla Juve di espugnare San Siro. Tudor, dopo esserselo tenuto stretto, sta pensando di lanciarlo dal primo minuto. Con buona pace di alcuni club arabi che lunedì sera, sul gong del mercato, hanno provato a sondare il terreno col suo agente Alessandro Lucci (tra l’altro in quei minuti impegnato a sbloccare il passaggio di Karlsson dal Bologna all’Aberdeen). Tentativo a vuoto. Questo Kostic non si tocca e vale come un nuovo acquisto per la Juventus, rimasta con gli uomini contati sulle corsie", scrive Tuttosport.

Leggi anche
Messi, addio definitivo all’Argentina? “Non credo che giocherò il Mondiale”
Conceiçao-Yildiz, le armi di Tudor contro l’Inter di Chivu. Quando i nerazzurri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA