Juve, da esubero a possibile titolare con l’Inter: Kostic si candida per una maglia

"Dopo la sosta arriva l’Inter. Una sfida che rievoca in Filip dolci ricordi, dato che proprio un suo gol il 19 marzo 2023 aveva permesso alla Juve di espugnare San Siro. Tudor, dopo esserselo tenuto stretto, sta pensando di lanciarlo dal primo minuto. Con buona pace di alcuni club arabi che lunedì sera, sul gong del mercato, hanno provato a sondare il terreno col suo agente Alessandro Lucci (tra l’altro in quei minuti impegnato a sbloccare il passaggio di Karlsson dal Bologna all’Aberdeen). Tentativo a vuoto. Questo Kostic non si tocca e vale come un nuovo acquisto per la Juventus, rimasta con gli uomini contati sulle corsie", scrive Tuttosport.