L’accoppiata del portoghese con il numero dieci per liberare uomini e spazi al centravanti e fare male all'Inter

6 settembre 2025

Dopo stagioni trascorse a sbattere contro difese chiuse, la Juventus sembra aver individuato la ricetta per scardinare l’ostruzionismo che tante l'ha bloccata, soprattutto contro le piccole. Lo scorso anno il vero tallone d’Achille bianconero era rappresentato dall’incapacità di incidere contro avversari chiusi. "E, allora, il miglior antidoto all’immobilismo altrui è l’estro, il talento dei piedi ben educati, l’efficacia del dribbling nell’uno-contro-uno. E allora - di nuovo - scettro in mano a Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz, due maestri del creare dal nulla anche nei metri quadrati più sovraffollati", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"La nuova Juventus parte anche da qui, dalla consapevolezza di trovare una contromisura a quell’ostruzionismo più volte letale per la Signora. È per questo che Yildiz è stato accentrato, è per questo che Conceiçao è stato pagato oltre 30 milioni di euro, è per questo che l’ultima zampata di calciomercato ha afferrato Edon Zhegrova. Tudor è sì un cantore del “non mollare mai”, del gioco aggressivo e della resilienza quando la fatica annebbia le sinapsi, ma sa benissimo che la sfida più dura in Italia resta insinuarsi nelle difese avversarie. Che siano quelle del Parma, del Genoa o quella dell’Inter".

"L’Inter di Cristian Chivu non è certo una squadra che si barricherà in area, ma la solidità difensiva ha fatto la fortuna dei nerazzurri per tutto il ciclo di Simone Inzaghi. In questo senso Conceiçao e Yildiz hanno fatto le prove generali nelle prime due giornate di Serie A. Tudor non vuole certo una Juventus che dà la palla ai trequartisti e aspetta il numero da circo, ma una squadra che capisca quanto l’imprevedibilità dei due talenti brevilinei possa moltiplicare gli spazi per gli altri. Quando l’Inter attacca fa paura, quindi è meglio crearle dei pensieri in difesa. E poi Tudor vuole una squadra che non dia a nessuno l’impressione di essere più forte di lei quindi, oltre a reggere difensivamente, deve pungere in attacco".

(Gazzetta dello Sport)