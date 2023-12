Juve da scudetto? Branchini dice no: “Allegri ha ragione quando dice…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Giovanni Branchini, agente FIFA, ha parlato così della Juventus in ottica scudetto: «Allegri sta dando alla squadra concretezza, efficacia, compattezza, equilibrio difensivo e armonia. Ma non può intervenire sul talento e sulla tecnica dei singoli. Ci sono terreni coltivabili e altri no. In quello che fa è fenomenale e ha ragione quando dice che la Champions è l’obiettivo».