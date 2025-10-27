FC Inter 1908
Juve, esonerato Tudor: a breve l’ufficialità. Per le prossime gare soluzione interna in panchina

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico della Juve è stato esonerato. Per le prossime partite cambio interno
Decisiva la sconfitta con la Lazio per Igor Tudor. L'allenatore è stato esonerato e la comunicazione ufficiale arriverà a breve. Il tecnico paga il recente periodo in cui sono mancati risultati e gioco.

Secondo quanto riporta Sky Sport, in vista dei prossimi impegni la Juve opterà per una soluzione interna in attesa di scegliere il tecnico su cui puntare come successore di Tudor.

