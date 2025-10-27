Decisiva la sconfitta con la Lazio per Igor Tudor. L'allenatore è stato esonerato e la comunicazione ufficiale arriverà a breve. Il tecnico paga il recente periodo in cui sono mancati risultati e gioco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Juve, esonerato Tudor: a breve l’ufficialità. Per le prossime gare soluzione interna in panchina
ultimora
Juve, esonerato Tudor: a breve l’ufficialità. Per le prossime gare soluzione interna in panchina
Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico della Juve è stato esonerato. Per le prossime partite cambio interno
Secondo quanto riporta Sky Sport, in vista dei prossimi impegni la Juve opterà per una soluzione interna in attesa di scegliere il tecnico su cui puntare come successore di Tudor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA