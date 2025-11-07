FC Inter 1908
Juve, Ferrero: “Archiviata vicenda bilanci 2022. Patteggiamento? Non comporta che…”

Lo ha sottolineato il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l'assemblea degli azionisti in merito all'inchiesta relativa al bilancio 2022
Marco Astori
"Nella prima decade dell'ottobre 2025 è stata formulata l'archiviazione" per la vicenda del "bilancio 2022 sulla quale la società non è mai stata indagata. Con questo la vicenda penale è stata definitivamente chiusa".

Lo ha sottolineato il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l'assemblea degli azionisti della Juventus in merito all'inchiesta relativa al bilancio 2022.

In merito invece al patteggiamento relativo ai tre bilanci precedenti ha precisato che "il patteggiamento è una rinuncia a difendersi, ma non comporta alcun riconoscimento di responsabilità da parte della società", ha concluso.

