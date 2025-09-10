Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 13 settembre, alle ore 18, andrà in scena il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, primo grande spartiacque della stagione. Ma come arrivano le due squadre alla super sfida dopo la sosta per le nazionali? "In attesa dei rientri dei "sudamericani", impegnati nella notte tra martedì e mercoledì, sono già rientrati gli italiani che erano in campo contro Israele. Per Juve e Inter "un autogol per parte", quelli di Locatelli e Bastoni. Hanno segnato sia Vlahovic che David, l'Inter conta quattro diversi gol: Dumfries, Lautaro, Bastoni e Akanji. Un solo stop fisico in nazionale, quello per Conceição", sottolinea Sky Sport.