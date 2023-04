Juve-Inter, Taveri: “Razzismo mostra ignoranza di queste persone. Se Cuadrado…”

All'indomani dalla partita di Coppa Italia tra Juve e Inter , a Mediaset sono tornati su quanto accaduto dopo il pari nerazzurro segnato da Lukaku. Romelu ha subito cori razzisti ai quali ha replicato con un'esultanza usata per zittirli e per questo ha subito il secondo cartellino giallo della serata. Salterà così la sfida di ritorno del 26 aprile.

Mino Taveri, su Canale 5, ha sottolineato: «Sottolineerei allo stesso modo che Cuadrado va dall'arbitro a dire 'devi mandarlo via'. Una persona che è razzista condanna un giocatore di colore sempre, ma quei tifosi che sono razzisti hanno nelle loro squadre anche giocatori di colore. Il razzismo degli stadi è un modo di veicolare questa ignoranza di questa gente. Tutto quel parapiglia non sarebbe successo se Cuadrado non andava dall'arbitro perché ormai aveva espulso Lukaku e la decisione era stata presa. Le colpe e le responsabilità vanno divise tra tutti. Quelli che fischiano il giocatore di colore non sono nemmeno razzisti perché non sanno nemmeno che cos'è il razzismo».