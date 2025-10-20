Il rigore concesso al Milan contro la Fiorentina ha fatto inevitabilmente inorridire moviolisti e opinionisti. Un rigore che sarebbe stato allucinante concedere anche in presa diretta. Ma concesso al Var diventa addirittura "grottesco", come l'ha definito il ds della Fiorentina Pradè.
Juve-Inter e Milan-Fiorentina, incredibile: in sala Var stessa persona ma decisione opposte
Ma si va oltre il grottesco se si considera quanto simile sia l'episodio di Gimenez con l'episodio che ha vistro protagonista Bonny in Juventus-Inter. Una manata di Thuram giudicata troppo leggera al Var per annullare il 4-3 della Juve e giudicata in egual modo anche dal designatore Rocchi il giorno dopo. Un Rocchi molto deciso, che all'epoca parlò di "esempio per il futuro" e di linea dura sulle "simulazioni". E sapete chi era Avar di Juventus-Inter? Rosario Abisso, in quel giorno in coppia con Mazzoleni. E sapete chi era il Var di Milan-Fiorentina? Rosario Abisso. La stessa persona, nella stessa sala Var, a giudicare in maniera opposta due episodi identici. E' così che il calcio perde credibilità. E c'è poco da andare a Perth ad esportare questa roba qui.
