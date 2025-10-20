Ma si va oltre il grottesco se si considera quanto simile sia l'episodio di Gimenez con l'episodio che ha vistro protagonista Bonny in Juventus-Inter. Una manata di Thuram giudicata troppo leggera al Var per annullare il 4-3 della Juve e giudicata in egual modo anche dal designatore Rocchi il giorno dopo. Un Rocchi molto deciso, che all'epoca parlò di "esempio per il futuro" e di linea dura sulle "simulazioni". E sapete chi era Avar di Juventus-Inter? Rosario Abisso, in quel giorno in coppia con Mazzoleni. E sapete chi era il Var di Milan-Fiorentina? Rosario Abisso. La stessa persona, nella stessa sala Var, a giudicare in maniera opposta due episodi identici. E' così che il calcio perde credibilità. E c'è poco da andare a Perth ad esportare questa roba qui.