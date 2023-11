EDICOLA / TS: Juve-Inter nel segno di Chiesa: c’è Fede nel sorpasso

In prima pagina la partita di questa sera che vale il primo posto in classifica con Allegri che punta molto sul calciatore italiano

TuttoSport in prima pagina parla di Juve-Inter , la sfida che stasera si giocherà a Torino e che vale il primo posto in classifica. "Juve-Inter nel segno di Chiesa. Max, c'è Fede nel sorpasso", si legge a caratteri cubitali. E poi viene aggiunto nel sommario: "L'exploit azzurro, la sfida all'amico Thuram e il primo posto sotto tiro lo elettrizzano. Allegri ci conta".

Intervista all'ex calciatore Di Gennaro: "Chiesa è il calciatore più importante per la Juventus e per la Nazionale. Barella è il leader nerazzurro. Fiducia Locatelli". Il centrocampista era infortunato ma potrebbe essere della partita. Nostalgia Conte: "A volte sogni di risposarti". Sono le parole del tecnico che ha parlato in università di un suo possibile ritorno alla Juve: "Ma i matrimoni - ha aggiunto - si fanno in due". Conferme poi sul rinnovo di Marotta con l'Inter fino al 2027.