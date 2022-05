Juve-Inter, a Roma anche gli Internazionali di tennis: Fognini nel ritiro nerazzurro

Alloggia nello stesso hotel della società bianconera, ma il tennista di fede interista è passato nell'albergo dei nerazzurri per un saluto a Inzaghi e squadra

Lui interista nell'albergo della Juve. A Roma non si gioca solo la finale di Coppa Italia ma ci sono anche gli Internazionali di tennis. E tra i tennisti ce n'è uno che ama in maniera particolare l'Inter. Si tratta di Fabio Fognini, che oggi nel tardo pomeriggio affronterà Jannik Sinner in un derby tutto italiano nel torneo italiano organizzato al Foro italico.