Linus: “Juve è uno dei pochi scogli per l’Inter. E il passo falso del Napoli…”

Linus, a Radio Dee Jay, nel programma di Zazzaroni e Caressa (Deejay Football Club) ha parlato di Juve-Inter: «Più decisiva per l'Inter che per la Juve. Credo che per i nerazzurri la Juve sia uno dei pochi scogli di questo campionato e se loro dovessero vincere, come mi auguro e tocco tutto che non accada, sarebbe un grande passo avanti. Specie alla luce del passo falso del Napoli della scorsa giornata. Un passetto falso? Pareggiare nel calcio di oggi è come perdere. Ci sono squadre in zona retrocessione che hanno fatto tanti pareggi e sono a pochi cm dal baratro», ha sottolineato.