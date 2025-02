Arriva dalla consueta rubrica Bordo CAM di DAZN un curioso retroscena su Simone Inzaghi durante la partita di domenica sera contro la Juventus. Il tecnico dell'Inter ha infatti visto strapparsi i pantaloni che indossava durante il match e l'emittente racconta cos'è successo:"Durante la partita Inzaghi si piega sulle ginocchia molto più del solito per cercare di mandare il giusto messaggio proprio fisicamente, a livello di prossemica: ma per i suoi pantaloni parte un conto alla rovescia. Inzaghi ha notato il momento di calo pesante dei suoi nel secondo tempo: in un movimento di scatto, nell'ennesimo squat di rabbia, sente scucire i pantaloni.