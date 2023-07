Cds – Juve, per Lukaku pronto un triennale da 9 mln a stagione. Volontà del belga chiara

Il possibile addio di Mbappé dal Psg, potrebbe essere la tessera che farà partire il domino di attaccanti. A quel punto il club francese andrebbe su Vlahovic e per la Juve potrebbe significare liberare presto spazio in attacco per formalizzare l’ingaggio di Lukaku , i cui dettagli sono già tutti stabiliti tra le parti come sottolinea il Corriere dello Sport.

"Triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno per Big Rom, 40 milioni al Chelsea per il cartellino. Roba di settimane fa ormai. Si sono detti sì e vanno verso un futuro insieme. Non si possono ovviamente dimenticare i soldi che l’Arabia Saudita ha deciso di portare nel Vecchio Continente. Nel caso di Lukaku oltre a 100 milioni per un biennale ce ne sarebbero 50 per il Chelsea, dieci in più di quelli promessi dalla Juve. Per questo il club londinese vedrebbe di buon occhio questa via d’uscita. Ma l’ostacolo in tal senso è la volontà del centravanti belga, che non vede l’ora di approdare alla Continassa e di cominciare a lavorare con Allegri".