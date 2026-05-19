In casa Juve, quella del 17 maggio è stata una domenica davvero difficile. La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto scivolare i bianconeri fino al sesto posto in classifica e ora la qualificazione in Champions League è diventata un vero e proprio miracolo. In mezzo al campo si era vista una discussione tra Vlahovic e Locatelli: i due hanno battibeccato a distanza nel corso della partita e i tifosi si sono resi conto di quanto accaduto. Tante le foto che hanno fatto il giro del web.
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fcinter1908 ultimora Lite in campo Locatelli-Vlahovic: la Juve ha deciso di multarli
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Lite in campo Locatelli-Vlahovic: la Juve ha deciso di multarli
La società bianconera ha comminato una pesante multa ai due calciatori che hanno battibeccato in campo durante la gara con la Fiorentina
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E che non sono passate inosservate anche da parte del club bianconero che ha preso la sua decisione per dare un segnale in occasione dell'ultima partita della stagione, il derby contro il Torino che si gioca domenica 24 maggio alle 20.45 (in palio c'è ancora la qualificazione in CL con Milan, Roma e Como, due posti per quattro squadre e due saranno in Europa League). I due giocatori di Spalletti sono stati multati.
(Fonte: gazzetta.it)
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