Lite in campo Locatelli-Vlahovic: la Juve ha deciso di multarli

In casa Juve, quella del 17 maggio è stata una domenica davvero difficile. La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto scivolare i bianconeri fino al sesto posto in classifica e ora la qualificazione in Champions League è diventata un vero e proprio miracolo. In mezzo al campo si era vista una discussione tra Vlahovic e Locatelli: i due hanno battibeccato a distanza nel corso della partita e i tifosi si sono resi conto di quanto accaduto. Tante le foto che hanno fatto il giro del web.