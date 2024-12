In casa Juve si ripensa ancora alla gara di Lecce. Una gara dove i bianconeri hanno buttato via i tre punti quando mancavano due minuti alla fine dell'incontro. Una Juve destrutturata dalle assenze (nove), tali da azzerare l’attacco (out Vlahovic, Milik, Nico Gonzalez) e levare quei pezzi di ricambio che finiscono per fare la differenza. "Morale: Madama si è giocata tre trasferte in una settimana — Milan, Aston Villa, Lecce — con grossomodo 14 calciatori. Senza perdere, che è qualità (per la situazione) e condanna (per la classifica)", sottolinea il Corriere della Sera.