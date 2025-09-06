La Juventus oggi resterà a riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì.
Juve, oggi giornata di riposo: Tudor fissa la ripresa e studia la mossa anti-Inter
Juve, oggi giornata di riposo: Tudor fissa la ripresa e studia la mossa anti-Inter
Ripresa lunedì in vista della sfida di sabato 13 alle 18: rientrano i nazionali, Tudor sceglierà tra Kostic, Joao Mario e McKennie.
Igor Tudor, in settimana, ritroverà i giocatori impegnati con le nazionali e inizierà a preparare la partita contro l’Inter, valida per la terza giornata del campionato 2025/26 e in programma sabato 13 settembre alle ore 18.
Il tecnico dovrà decidere il sostituto di Andrea Cambiaso, che resterà squalificato e non potrà scendere in campo.
I candidati per occupare quella posizione sono Kostic, Joao Mario e McKennie.
