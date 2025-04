La Stampa – Juve, Tudor ha un bel credito da spendere. Riflessione aperta

Igor Tudor si gioca le sue chance di rimanere alla Juventus anche dopo il Mondiale per Club. Il quotidiano La Stampa parla del "copione noto: pass per la Champions e, dopo la parentesi a stelle e strisce, via alla riflessione più profonda. Se la missione sarà compiuta, è giusto che la Juve si affidi all’ex difensore bianconero anche per il prossimo anno o sarebbe più opportuno cercare un profilo diverso per la panchina?".