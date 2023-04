Juventus, Allegri: “Vlahovic difficilmente giocherà con l’Inter. Ci saranno Pogba e…”

Le parole di Massimiliano Allegri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia: il tecnico bianconero ha dato indizi sulla formazione

"Vlahovic è da valutare per una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà della partita": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il possibile forfait dell'attaccante in vista della semifinale di ritorno in coppa Italia contro l'Inter.